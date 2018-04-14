Прогноз погоды: теплое и солнечное воскресенье порадует украинцев

17:48, 14 апреля 2018
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А вот в Киеве прогнозируют местами облачное небо в воскресенье, а температура воздуха максимум прогреется до +21.

Прогноз погоды на 15 апреля: тепло и солнечно / фото pexels.com
Прогноз погоды на 15 апреля: тепло и солнечно / фото pexels.com

Погода в Украине в воскресенье, 15 апреля, местами будет даже не весенней, а по-настоящему летней. Теплее всего будет в западных областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На Закарпатье и на Львовщине температура воздуха поднимется до +25.

Так же тепло будет на Подолье, Буковине и в Полесье.

А вот в Киеве прогнозируют местами облачное небо в воскресенье, а температура воздуха максимум прогреется до +21.

На побережьях Черного и Азовского морей будет несколько прохладнее. В Одессе, Николаеве и Херсоне прогнозируют +17...+19.

Также прохладно будет в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Погода на выходные: в Украине сохранится теплая погода, практически без осадков (карта)

Прогноз погоды на воскресенье, 15 апреля в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +21...+23

Ровно – +22...+24

Житомир – +19...+21

Винница – +22...+24

Одесса – +17...+19

Николаев – +17...+19

Херсон – +17...+19

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +19...+21

Сумы – +17...+19

Полтава – +17...+19

Днепр – +17...+19

Запорожье – +15...+17

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +16...+18

Киев – +19...+21

Прогноз погоды в Украине на 15 апреля
Прогноз погоды в Украине на 15 апреля

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