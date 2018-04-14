Прогноз погоды: теплое и солнечное воскресенье порадует украинцев
А вот в Киеве прогнозируют местами облачное небо в воскресенье, а температура воздуха максимум прогреется до +21.
Погода в Украине в воскресенье, 15 апреля, местами будет даже не весенней, а по-настоящему летней. Теплее всего будет в западных областях.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На Закарпатье и на Львовщине температура воздуха поднимется до +25.
Так же тепло будет на Подолье, Буковине и в Полесье.
А вот в Киеве прогнозируют местами облачное небо в воскресенье, а температура воздуха максимум прогреется до +21.
На побережьях Черного и Азовского морей будет несколько прохладнее. В Одессе, Николаеве и Херсоне прогнозируют +17...+19.
Также прохладно будет в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Погода на выходные: в Украине сохранится теплая погода, практически без осадков (карта)
Прогноз погоды на воскресенье, 15 апреля в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +21...+23
Ровно – +22...+24
Житомир – +19...+21
Винница – +22...+24
Одесса – +17...+19
Николаев – +17...+19
Херсон – +17...+19
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +19...+21
Сумы – +17...+19
Полтава – +17...+19
Днепр – +17...+19
Запорожье – +15...+17
Донецк – +15...+17
Луганск – +15...+17
Харьков – +16...+18
Киев – +19...+21
Погода в Украине
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Винница+22°... +9°
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Днепр+18°... +3°
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Донецк+15°... +2°
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Житомир+20°... +10°
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Запорожье+20°... +4°
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Ивано-Франковск+24°... +6°
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Киев+18°... +8°
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Кировоград+20°... +6°
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Луганск+15°... +2°
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Луцк+22°... +9°
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Львов+21°... +7°
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Николаев+24°... +8°
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Одесса+18°... +9°
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Полтава+16°... +3°
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Ровно+21°... +8°
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Симферополь+20°... +3°
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Сумы+15°... +1°
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Тернополь+23°... +9°
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Харьков+15°... +2°
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Херсон+23°... +7°
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Хмельницкий+20°... +7°
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Черкассы+17°... +7°
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Чернигов+17°... +5°
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Черновцы+22°... +11°