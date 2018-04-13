Цунами из облаков накрыло канадский город (видео)
Редкое природное явление спровоцировало сильный снегопад.
В канадской провинции Альберта удалось запечатлеть редкое природное явление, во время которого облако накрывало горизонт, словно цунами.
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Видео облаков, которое сняла местная жительница, доступно на канале Caters Clips.
Редкое природное явление впоследствии спровоцировало сильный снегопад, который продолжался несколько часов.
Напомним, редкое атмосферное явление, известное как "розовая радуга", было замечено в небе на западе Англии. Очевидцы, сделавшие снимки необычного явления, описали его как потрясающее и очень красивое.
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