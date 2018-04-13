В Индии 12 человек погибли из-за проливных дождей

Сильные осадки в период с апреля по июнь необычны для Раджастхана.

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12 человек стали жертвами непогоды в индийском штате Раджастхан.

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В срдеу, 11 апреля, на запад Индии обрушились проливные дожди и сильные ветра, передает Синьхуа.

"Семь человек погибли в Дхолпуре, еще пятеро - в Бхаратпуре. Несколько человек получили травмы", - сообщили в управлении по борьбе со стихийными бедствиями.

От проливных дождей пострадало движение поездов, железнодорожные власти делают все возможное, чтобы восстановить сообщение по линии Агра-Дхолпур.

Отмечается, что сильные осадки в период с апреля по июнь необычны для Раджастхана.

Напомним, жертвами тропического циклона "Джози" на Фиджи стали уже шесть человек.