Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности
Пожарная опасность достигает 5 уровня.
В течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.
В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды на водоемах страны
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, 13 апреля в Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 уровень).
Напомним, на выходных в Украине сохранится теплая погода, в субботу в западных областях ожидаются грозы.
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