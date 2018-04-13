Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности

Пожарная опасность достигает 5 уровня.

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В течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 13 апреля в Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 уровень).

Напомним, на выходных в Украине сохранится теплая погода, в субботу в западных областях ожидаются грозы.