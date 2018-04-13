Погода на выходные: в Украине сохранится теплая погода, практически без осадков (карта)

В западных областях до +24°.

На выходных в Украине будет тепло / pexels.com/u/nastasia-14543/

На выходных в Украине сохранится теплая погода, в субботу в западных областях ожидаются грозы.

Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +17°. В воскресенье солнечно, +11°...+19°.

Читайте также В Украине сегодня без осадков, местами до +24° (карта)

Во Львове завтра без осадков, ночью +8°, днем +22°. В воскресенье облачно с прояснениями, +9°…+22°.

В Луцке в субботу ночью +10°, днем +19°, дождь с грозой. В воскресенье ночью +11°, днем +22°, без осадков.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +11°...+21°. В воскресенье до +21°, солнечно.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +9°, днем +19°. В воскресенье +6°...+18°.

В Харькове в субботу солнечно, температура ночью +1°, днем +14°. В воскресенье +8°...+17°, без осадков.

Прогноз на 14 апреля / УНИАН

Прогноз на 15 апреля / УНИАН

В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью +5°, днем +17°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +7°...+18°.

В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +2°...+18°. В воскресенье +1°...+15°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +4°, днем +15°. В воскресенье без осадков, температура до +13°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +15°. В воскресенье температура до +17°, без осадков.

В Северодонецке завтра небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +15°. В воскресенье +9°...+19°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу облачно с прояснениями, температура до +18°. В воскресенье солнечно, ночью +4°, днем +19°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +5°, днем +24°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +9°, днем до +24°.

В Трускавце в субботу солнечно, температура до +23°. В воскресенье температура до +24°, без осадков.

В Сваляве завтра облачно с прояснениями, +21°, в воскресенье ясно, температура воздуха +9° …+22°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.