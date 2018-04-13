Погода на выходные: в Украине сохранится теплая погода, практически без осадков (карта)
В западных областях до +24°.
На выходных в Украине сохранится теплая погода, в субботу в западных областях ожидаются грозы.
Согласно данным Погода УНИАН, в субботу в столице без осадков, температура воздуха ночью +10°, днем +17°. В воскресенье солнечно, +11°...+19°.
В Украине сегодня без осадков, местами до +24° (карта)
Во Львове завтра без осадков, ночью +8°, днем +22°. В воскресенье облачно с прояснениями, +9°…+22°.
В Луцке в субботу ночью +10°, днем +19°, дождь с грозой. В воскресенье ночью +11°, днем +22°, без осадков.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +11°...+21°. В воскресенье до +21°, солнечно.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +9°, днем +19°. В воскресенье +6°...+18°.
В Харькове в субботу солнечно, температура ночью +1°, днем +14°. В воскресенье +8°...+17°, без осадков.
В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью +5°, днем +17°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +7°...+18°.
В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +2°...+18°. В воскресенье +1°...+15°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +4°, днем +15°. В воскресенье без осадков, температура до +13°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +15°. В воскресенье температура до +17°, без осадков.
В Северодонецке завтра небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +15°. В воскресенье +9°...+19°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу облачно с прояснениями, температура до +18°. В воскресенье солнечно, ночью +4°, днем +19°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +5°, днем +24°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +9°, днем до +24°.
В Трускавце в субботу солнечно, температура до +23°. В воскресенье температура до +24°, без осадков.
В Сваляве завтра облачно с прояснениями, +21°, в воскресенье ясно, температура воздуха +9° …+22°.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +10°
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Днепр+18°... +6°
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Донецк+18°... +3°
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Житомир+19°... +8°
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Запорожье+19°... +7°
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Ивано-Франковск+25°... +11°
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Киев+17°... +6°
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Кировоград+21°... +9°
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Луганск+15°... +1°
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Луцк+23°... +11°
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Львов+24°... +11°
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Николаев+24°... +10°
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Одесса+19°... +8°
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Полтава+17°... +5°
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Ровно+22°... +10°
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Симферополь+22°... +7°
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Сумы+14°... +2°
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Тернополь+23°... +11°
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Харьков+16°... +2°
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Херсон+24°... +9°
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Хмельницкий+23°... +10°
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Черкассы+19°... +7°
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Чернигов+16°... +2°
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Черновцы+24°... +11°