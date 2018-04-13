В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды на водоемах страны
13 апреля продолжится развитие весеннего половодья на равнинных реках.
В Украине ожидается повышение уровня воды на водоемах.
Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС.
В Украине сегодня без осадков, местами до +24° (карта)
"По данным УкрГидрометцентра, 13 апреля продолжится развитие весеннего половодья на равнинных реках страны с суточной интенсивностью повышения", - говорится в сообщении.
В частности, на Припяти с суточной интенсивностью на 1-5 см, вследствие продолжения роста уровней воды будет происходить дальнейшее затопление заводей (Волынская, Ривненская обл.), на Припяти (с. Речица) возможно затопление хозяйственных построек в отдельных населенных пунктах Ратновского района Волинськой области.
Повышение уровня на 1-5 см ожидается в средних и нижних течениях Сулы, Псле, нижних участках Ворсклы, Орели с дальнейшим затоплением заводей (Сумская, Полтавская обл.), на 5 - 25 см на реках бассейна Десны, с дальнейшим затоплением заводей и подтопление территорий и объектов, расположенных на пойме (частей населенных пунктов, приусадебных участков, перелив воды через автодороги местного значения), нарушение транспортного сообщения в Черниговском, Новгород-Северском районах.
Повышение уровня на 1-5 см ожидается в Верхнем Днепре (в Черниговской обл.) с начальным выходом воды на пойму.
"На украинском участке Дуная возле г. Вилково уровень воды сохранится на опасных отметках (155-165 см) с подтоплением незаселенных участков города", - добавили в ГСЧС.
Напомним, в течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидаются заморозки.
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