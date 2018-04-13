В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды на водоемах страны

10:36, 13 апреля 2018
5

13 апреля продолжится развитие весеннего половодья на равнинных реках.

На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН
На реках Украины ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

В Украине ожидается повышение уровня воды на водоемах.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

В Украине сегодня без осадков, местами до +24° (карта)

"По данным УкрГидрометцентра, 13 апреля продолжится развитие весеннего половодья на равнинных реках страны с суточной интенсивностью повышения", - говорится в сообщении.

В частности, на Припяти с суточной интенсивностью на 1-5 см, вследствие продолжения роста уровней воды будет происходить дальнейшее затопление заводей (Волынская, Ривненская обл.), на Припяти (с. Речица) возможно затопление хозяйственных построек в отдельных населенных пунктах Ратновского района Волинськой области.

Повышение уровня на 1-5 см ожидается в средних и нижних течениях Сулы, Псле, нижних участках Ворсклы, Орели с дальнейшим затоплением заводей (Сумская, Полтавская обл.), на 5 - 25 см на реках бассейна Десны, с дальнейшим затоплением заводей и подтопление территорий и объектов, расположенных на пойме (частей населенных пунктов, приусадебных участков, перелив воды через автодороги местного значения), нарушение транспортного сообщения в Черниговском, Новгород-Северском районах.

Повышение уровня на 1-5 см ожидается в Верхнем Днепре (в Черниговской обл.) с начальным выходом воды на пойму.

"На украинском участке Дуная возле г. Вилково уровень воды сохранится на опасных отметках (155-165 см) с подтоплением незаселенных участков города", - добавили в ГСЧС.

Напомним, в течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидаются заморозки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды на водоемах страны В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды на водоемах страны
В Украине сегодня без осадков, местами до +24° (карта) В Украине сегодня без осадков, местами до +24° (карта)
Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +19° Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +19°
В Украину возвращаются заморозки В Украину возвращаются заморозки
Жертвой схода оползня в Японии стал один человек Жертвой схода оползня в Японии стал один человек
Апрель в Киеве установил новый температурный рекорд Апрель в Киеве установил новый температурный рекорд
На западе Украины объявили штормовое предупреждение На западе Украины объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 17 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
47 %
751 мм
5.7 м/с
6 %
Лента новостей