Синоптики предупреждают о заморозках в Украине

09:42, 13 апреля 2018
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Ночью температура упадет до 0-4°.

До Украины повератються заморозки / фото nkul.livejournal.com
До Украины повератються заморозки / фото nkul.livejournal.com

В течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидаются заморозки.

В Украине сегодня без осадков, местами до +24° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"13 апреля в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях, 14-15 апреля на Левобережье (кроме Херсонской области) ночью на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-4°", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 апреля в Киеве был зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха.

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