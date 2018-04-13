Синоптики предупреждают о заморозках в Украине
Ночью температура упадет до 0-4°.
В течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидаются заморозки.
В Украине сегодня без осадков, местами до +24° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"13 апреля в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях, 14-15 апреля на Левобережье (кроме Херсонской области) ночью на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-4°", - говорится в сообщении.
Синоптики прогнозируют ночные заморозки на Левобережье
Напомним, 11 апреля в Киеве был зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха.
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