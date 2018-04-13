В Киеве сегодня температура до +19°, без осадков

08:30, 13 апреля 2018
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Вечером температура до +16°.

В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 13 апреля в Киеве без осадков, температура до +19°.

В горах Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°. Ветер восточный, до 3,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:11, а зайдет в 19:47.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 апреля, в Украине без осадков, на западе до +24°.

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