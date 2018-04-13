В Киеве сегодня температура до +19°, без осадков
Вечером температура до +16°.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 апреля в Киеве без осадков, температура до +19°.
В горах Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°. Ветер восточный, до 3,1 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:11, а зайдет в 19:47.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 апреля, в Украине без осадков, на западе до +24°.
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Погода в Украине
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Винница+21°... +10°
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Днепр+19°... +6°
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Донецк+18°... +3°
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Житомир+19°... +8°
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Запорожье+20°... +7°
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Ивано-Франковск+25°... +10°
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Киев+18°... +6°
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Кировоград+21°... +7°
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Луганск+15°... +1°
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Луцк+23°... +12°
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Львов+24°... +11°
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Николаев+24°... +10°
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Одесса+21°... +8°
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Полтава+17°... +4°
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Ровно+23°... +10°
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Симферополь+20°... +8°
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Сумы+14°... +1°
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Тернополь+23°... +11°
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Харьков+15°... +1°
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Херсон+23°... +9°
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Хмельницкий+22°... +12°
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Черкассы+18°... +7°
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Чернигов+16°... +2°
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Черновцы+24°... +11°
Виргиния, США
+ 19 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +19 °
Влажность: 47 %
Давление: 751 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков: 6 %
Восход: 06:36
Закат 19:44
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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