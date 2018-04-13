В Украине сегодня без осадков, местами до +24° (карта)

В большинстве областей ожидается солнечная погода.

В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 13 апреля, в Украине без осадков, на западе до +24°.

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На востоке без осадков, температура до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +21°.

На западе Украины без осадков. Температура до +24°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +17°. В центре без осадков, температура до +22°.

Прогноз на 13 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 13 апреля - день Ипатия. Если береза или клен сок выделяют — к потеплению.

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