Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +19°

17:00, 12 апреля 2018
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В столице завтра будет солнечно.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 13 апреля в Киеве без осадков, температура до +19°.

В горах Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°. Ветер восточный, до 3,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:11, а зайдет в 19:47.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 апреля, в Украине без осадков, на западе до +24°.

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