Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +19°
В столице завтра будет солнечно.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 апреля в Киеве без осадков, температура до +19°.
В горах Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +19°, вечером - до +16°. Ветер восточный, до 3,1 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:11, а зайдет в 19:47.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 13 апреля, в Украине без осадков, на западе до +24°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница+19°... +9°
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Днепр+19°... +9°
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Донецк+19°... +7°
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Житомир+17°... +8°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+25°... +7°
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Киев+15°... +6°
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Кировоград+19°... +8°
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Луганск+16°... +4°
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Луцк+21°... +11°
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Львов+23°... +10°
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Николаев+23°... +9°
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Одесса+21°... +10°
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Полтава+16°... +6°
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Ровно+21°... +9°
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Симферополь+23°... +7°
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Сумы+12°... +2°
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Тернополь+23°... +10°
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Харьков+13°... +4°
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Херсон+22°... +9°
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Хмельницкий+23°... +10°
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Черкассы+15°... +7°
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Чернигов+13°... +3°
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Черновцы+25°... +10°
Виргиния, США
+ 9 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +7 °
Влажность: 46 %
Давление: 755 мм
Ветер: 7.2 м/с
Вероятность осадков: 9 %
Восход: 06:37
Закат 19:43
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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