В Украине завтра без осадков, на юге температура до +24° (видеопрогноз)
Прохладнее всего будет в северных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 13 апреля, в Украине без осадков, на западе до +24°.
Сегодня в Украине практически без осадков, местами температура до +24°
На востоке без осадков, температура до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +21°.
На западе Украины без осадков. Температура до +24°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +17°. В центре без осадков, температура до +22°.
Согласно народному прогнозу, 13 апреля - день Ипатия. Если береза или клен сок выделяют — к потеплению.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 13 апреля
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Погода в Украине
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Винница+19°... +9°
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Днепр+19°... +9°
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Донецк+19°... +7°
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Житомир+17°... +8°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+25°... +7°
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Киев+15°... +6°
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Кировоград+19°... +8°
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Луганск+16°... +4°
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Луцк+21°... +11°
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Львов+23°... +10°
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Николаев+23°... +9°
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Одесса+21°... +10°
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Полтава+16°... +6°
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Ровно+21°... +9°
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Симферополь+23°... +7°
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Сумы+12°... +2°
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Тернополь+23°... +10°
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Харьков+13°... +4°
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Херсон+22°... +9°
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Хмельницкий+23°... +10°
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Черкассы+15°... +7°
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Чернигов+13°... +3°
-
Черновцы+25°... +10°
Виргиния, США
+ 9 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +7 °
Влажность: 46 %
Давление: 755 мм
Ветер: 7.2 м/с
Вероятность осадков: 9 %
Восход: 06:37
Закат 19:43
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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