В Украине завтра без осадков, на юге температура до +24° (видеопрогноз)

16:30, 12 апреля 2018
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Прохладнее всего будет в северных областях.

В Украине завтра без осадков / Фото УНИАН
В Украине завтра без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 13 апреля, в Украине без осадков, на западе до +24°.

Сегодня в Украине практически без осадков, местами температура до +24°

На востоке без осадков, температура до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +21°.

На западе Украины без осадков. Температура до +24°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +17°. В центре без осадков, температура до +22°.

Согласно народному прогнозу, 13 апреля - день Ипатия. Если береза или клен сок выделяют — к потеплению.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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