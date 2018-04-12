В Мексике произошло землетрясение
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В четверг, 12 апреля, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,5.
В центральной Италии произошло землетрясение
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 79 км от населенного пункта Паредон. Очаг землетрясения залегал на глубине 43,2 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, четыре человека получили травмы в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в японской префектуре Симане.
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