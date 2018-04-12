В Мексике произошло землетрясение

15:04, 12 апреля 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Мексике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Мексике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 12 апреля, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,5.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 79 км от населенного пункта Паредон. Очаг землетрясения залегал на глубине 43,2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. 

Напомним, четыре человека получили травмы в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в японской префектуре Симане.

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