Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Мексике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 12 апреля, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,5.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 79 км от населенного пункта Паредон. Очаг землетрясения залегал на глубине 43,2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, четыре человека получили травмы в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в японской префектуре Симане.