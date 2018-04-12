В Украину возвращаются заморозки

В ближайшие дни в некоторых областях ощутимо похолодает, вплоть до заморозков.

Синоптики предупреждают о заморозках / фото pixabay.com

13-14 апреля в ряде областей Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы, а местами - и в воздухе.

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Об этом предупредили в Укргидрометцентре. "13 апреля в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях, 14-15 апреля на Левобережье (кроме Херсонской области) ночью на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-4°", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков УГМЦ, средняя месячная температура предполагается 8-11° тепла, в горах 5-6°, что близко к средним многолетним значениям.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что апрель-2018 будет холодным по сравнению с прошлыми годами. По его словам, могут быть заморозки на 5 день после Пасхи и 17 апреля.