В Украину возвращаются заморозки
В ближайшие дни в некоторых областях ощутимо похолодает, вплоть до заморозков.
13-14 апреля в ряде областей Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы, а местами - и в воздухе.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +17°
Об этом предупредили в Укргидрометцентре. "13 апреля в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях, 14-15 апреля на Левобережье (кроме Херсонской области) ночью на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-4°", - говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков УГМЦ, средняя месячная температура предполагается 8-11° тепла, в горах 5-6°, что близко к средним многолетним значениям.
Ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что апрель-2018 будет холодным по сравнению с прошлыми годами. По его словам, могут быть заморозки на 5 день после Пасхи и 17 апреля.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+19°... +9°
-
Днепр+19°... +9°
-
Донецк+19°... +7°
-
Житомир+17°... +8°
-
Запорожье+22°... +10°
-
Ивано-Франковск+25°... +7°
-
Киев+15°... +6°
-
Кировоград+19°... +8°
-
Луганск+16°... +4°
-
Луцк+21°... +11°
-
Львов+23°... +10°
-
Николаев+23°... +9°
-
Одесса+21°... +10°
-
Полтава+16°... +6°
-
Ровно+21°... +9°
-
Симферополь+23°... +7°
-
Сумы+12°... +2°
-
Тернополь+23°... +10°
-
Харьков+13°... +4°
-
Херсон+22°... +9°
-
Хмельницкий+23°... +10°
-
Черкассы+15°... +7°
-
Чернигов+13°... +3°
-
Черновцы+25°... +10°
Виргиния, США
+ 9 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +7 °
Влажность: 46 %
Давление: 755 мм
Ветер: 7.2 м/с
Вероятность осадков: 9 %
Восход: 06:37
Закат 19:43
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей