В горах Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность

14:07, 12 апреля 2018
1

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Сегодня, 12 апреля, в горах Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность 3 уровня.

На западе Украины объявили штормовое предупреждение

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"12 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Синоптики также отмечают, что на склонах северной и северо-восточной экспозиций гор Черногорского массива (г. Говерла, г. Брескул, г. Пожежевская, седловине между горами Пожежевская и Данцеж (Ивано-Франковская обл.) происходит интенсивное разрушение карнизов, что может привести к спонтанному сходу лавин.

Напомним, в течение 12-13 апреля во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В горах Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность В горах Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
Апрель в Киеве установил новый температурный рекорд Апрель в Киеве установил новый температурный рекорд
Сегодня в Украине практически без осадков, местами температура до +24° Сегодня в Украине практически без осадков, местами температура до +24°
В Киеве завтра температура до +17°, без осадков В Киеве завтра температура до +17°, без осадков
Атмосферный фронт принесет в Украину небольшое похолодание - синоптик Атмосферный фронт принесет в Украину небольшое похолодание - синоптик
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 8 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
46 %
755 мм
7.2 м/с
9 %
Лента новостей