Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Сегодня, 12 апреля, в горах Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"12 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Синоптики также отмечают, что на склонах северной и северо-восточной экспозиций гор Черногорского массива (г. Говерла, г. Брескул, г. Пожежевская, седловине между горами Пожежевская и Данцеж (Ивано-Франковская обл.) происходит интенсивное разрушение карнизов, что может привести к спонтанному сходу лавин.

Напомним, в течение 12-13 апреля во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.