В горах Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
Сегодня, 12 апреля, в горах Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность 3 уровня.
На западе Украины объявили штормовое предупреждение
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"12 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Синоптики также отмечают, что на склонах северной и северо-восточной экспозиций гор Черногорского массива (г. Говерла, г. Брескул, г. Пожежевская, седловине между горами Пожежевская и Данцеж (Ивано-Франковская обл.) происходит интенсивное разрушение карнизов, что может привести к спонтанному сходу лавин.
Напомним, в течение 12-13 апреля во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.
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