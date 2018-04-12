Синоптики предупреждают о пожарной опасности
Пожарная опасность будет сохраняться 12-13 апреля.
В течение 12-13 апреля во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.
Об этом сообщает ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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Так, 12-13 апреля в Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Также по Киевской области ожидается высокая (4 класса), в районе Чернобыля чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. До 13 апреля в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.
Напомним, 12 апреля в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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