Синоптики предупреждают о пожарной опасности

Пожарная опасность будет сохраняться 12-13 апреля.

Иллюстрация / REUTERS

В течение 12-13 апреля во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.

Об этом сообщает ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Читайте также Апрель в Киеве установил новый температурный рекорд

Так, 12-13 апреля в Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также по Киевской области ожидается высокая (4 класса), в районе Чернобыля чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. До 13 апреля в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, 12 апреля в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.