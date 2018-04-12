Жертвой схода оползня в Японии стал один человек

Еще пятеро пропали без вести.

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В результате схода оползня на юго-западе Японии погиб человек, еще пятеро пропали без вести.

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Три жилых дома оказались под завалами, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Полиция и противопожарная служба задействовали в поисково-спасательной операции порядка 200 человек, также на место инцидента направили военнослужащих.

В течение суток до оползня в районе бедствия не выпадало заметных осадков. Местная администрация обратилась к центральному правительству Японии с просьбой направить специалистов для расследования причин инцидента.

Напомним, два человека стали жертвами схода оползня на севере Италии.