Жертвой схода оползня в Японии стал один человек

11:35, 12 апреля 2018
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Еще пятеро пропали без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате схода оползня на юго-западе Японии погиб человек, еще пятеро пропали без вести.

В результате схода оползня в Пакистане погибли семь человек

Три жилых дома оказались под завалами, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Полиция и противопожарная служба задействовали в поисково-спасательной операции порядка 200 человек, также на место инцидента направили военнослужащих. 

В течение суток до оползня в районе бедствия не выпадало заметных осадков. Местная администрация обратилась к центральному правительству Японии с просьбой направить специалистов для расследования причин инцидента.

Напомним, два человека стали жертвами схода оползня на севере Италии.

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