Жертвой схода оползня в Японии стал один человек
Еще пятеро пропали без вести.
В результате схода оползня на юго-западе Японии погиб человек, еще пятеро пропали без вести.
В результате схода оползня в Пакистане погибли семь человек
Три жилых дома оказались под завалами, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.
Полиция и противопожарная служба задействовали в поисково-спасательной операции порядка 200 человек, также на место инцидента направили военнослужащих.
В течение суток до оползня в районе бедствия не выпадало заметных осадков. Местная администрация обратилась к центральному правительству Японии с просьбой направить специалистов для расследования причин инцидента.
Напомним, два человека стали жертвами схода оползня на севере Италии.
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