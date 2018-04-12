Апрель в Киеве установил новый температурный рекорд

11 апреля столбик термометра поднялся до +24,4°.

В Киеве 11 апреля было рекордно тепло / УНИАН

В среду, 11 апреля, в Киеве был зафиксирован температурный рекорд максимальной температуры воздуха.

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По сообщению пресс-службы Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, столбик термометра в столице поднялся до отметки +24,4°, что на 1,7° с выше предыдущего исторического значения для этого дня 1959 года.

Отмечается, что из-за такой погоды существует вероятность превышения и среднесуточной температуры воздуха, о чем будет сообщено позже.

Напомним, в четверг, 12 апреля, в Киеве без осадков, температура до +17°.