На западе Украины объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

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Сегодня, 12 апреля, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"12 апреля в Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Черновицкой областях и ночью 12 апреля в Ривненской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской областях грозы, местами порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 апреля в Украине практически без осадков, на юге и западе до +24°.