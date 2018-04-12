На западе Украины объявили штормовое предупреждение
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.
Сегодня, 12 апреля, в западных областях Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +17°
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"12 апреля в Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Черновицкой областях и ночью 12 апреля в Ривненской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской областях грозы, местами порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 апреля в Украине практически без осадков, на юге и западе до +24°.
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