В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +17°
Вечером в столице до +13°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 12 апреля, в Киеве без осадков, температура до +17°.
Атмосферный фронт принесет в Украину небольшое похолодание - синоптик
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +13°. Ветер переменный, до 5,5 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:13, а зайдет в 19:45.
Как сообщал УНИАН, 12 апреля в Украине практически без осадков, на юге и западе до +24°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+22°... +10°
-
Днепр+20°... +9°
-
Донецк+19°... +5°
-
Житомир+19°... +9°
-
Запорожье+21°... +10°
-
Ивано-Франковск+25°... +8°
-
Киев+17°... +7°
-
Кировоград+20°... +9°
-
Луганск+17°... +4°
-
Луцк+21°... +10°
-
Львов+24°... +9°
-
Николаев+23°... +10°
-
Одесса+21°... +9°
-
Полтава+17°... +7°
-
Ровно+21°... +9°
-
Симферополь+24°... +8°
-
Сумы+12°... +2°
-
Тернополь+24°... +10°
-
Харьков+14°... +3°
-
Херсон+22°... +9°
-
Хмельницкий+24°... +11°
-
Черкассы+17°... +7°
-
Чернигов+14°... +4°
-
Черновцы+25°... +9°
Виргиния, США
+ 8 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +6 °
Влажность: 50 %
Давление: 755 мм
Ветер: 7.8 м/с
Вероятность осадков: 34 %
Восход: 06:37
Закат 19:43
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей