Сегодня в Украине практически без осадков, местами температура до +24°

Прохладнее всего будет на севере страны - до +17°.

В Украине сегодня практически без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 12 апреля в Украине практически без осадков, на юге и западе до +24°.

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На востоке без осадков, температура до +19°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +24°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +24°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +17°. В центре практически без осадков, температура до +19°.

Согласно народному прогнозу, 12 апреля - День Иоанна Сходника. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

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