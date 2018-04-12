Сегодня в Украине практически без осадков, местами температура до +24°
Прохладнее всего будет на севере страны - до +17°.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 апреля в Украине практически без осадков, на юге и западе до +24°.
Атмосферный фронт принесет в Украину небольшое похолодание - синоптик
На востоке без осадков, температура до +19°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +24°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +24°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +17°. В центре практически без осадков, температура до +19°.
Согласно народному прогнозу, 12 апреля - День Иоанна Сходника. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.
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Погода в Украине
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Винница+22°... +10°
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Днепр+20°... +9°
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Донецк+19°... +5°
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Житомир+19°... +9°
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Запорожье+21°... +10°
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Ивано-Франковск+25°... +8°
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Киев+17°... +7°
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Кировоград+20°... +9°
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Луганск+17°... +4°
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Луцк+21°... +10°
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Львов+24°... +9°
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Николаев+23°... +10°
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Одесса+21°... +9°
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Полтава+17°... +7°
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Ровно+21°... +9°
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Симферополь+24°... +8°
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Сумы+12°... +2°
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Тернополь+24°... +10°
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Харьков+14°... +3°
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Херсон+22°... +9°
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Хмельницкий+24°... +11°
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Черкассы+17°... +7°
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Чернигов+14°... +4°
-
Черновцы+25°... +9°
Виргиния, США
+ 8 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +6 °
Влажность: 50 %
Давление: 755 мм
Ветер: 7.8 м/с
Вероятность осадков: 34 %
Восход: 06:37
Закат 19:43
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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