В Киеве завтра температура до +17°, без осадков
В столице завтра немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 12 апреля, в Киеве без осадков, температура до +17°.
Атмосферный фронт принесет в Украину небольшое похолодание - синоптик
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +13°. Ветер переменный, до 5,5 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:13, а зайдет в 19:45.
Как сообщал УНИАН, 12 апреля в Украине практически без осадков, на юге и западе до +24°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+22°... +11°
-
Днепр+24°... +8°
-
Донецк+25°... +8°
-
Житомир+21°... +7°
-
Запорожье+25°... +10°
-
Ивано-Франковск+23°... +7°
-
Киев+23°... +6°
-
Кировоград+24°... +10°
-
Луганск+24°... +5°
-
Луцк+21°... +11°
-
Львов+22°... +9°
-
Николаев+24°... +10°
-
Одесса+19°... +8°
-
Полтава+23°... +6°
-
Ровно+22°... +9°
-
Симферополь+26°... +9°
-
Сумы+20°... +1°
-
Тернополь+23°... +10°
-
Харьков+25°... +1°
-
Херсон+23°... +9°
-
Хмельницкий+24°... +10°
-
Черкассы+20°... +7°
-
Чернигов+17°... +2°
-
Черновцы+24°... +9°
Виргиния, США
+ 8 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +6 °
Влажность: 56 %
Давление: 759 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков: 3 %
Восход: 06:39
Закат 19:42
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей