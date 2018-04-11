В Киеве завтра температура до +17°, без осадков

17:00, 11 апреля 2018
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В столице завтра немного похолодает.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 12 апреля, в Киеве без осадков, температура до +17°.

Атмосферный фронт принесет в Украину небольшое похолодание - синоптик

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +13°. Ветер переменный, до 5,5 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:13, а зайдет в 19:45.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в Украине практически без осадков, на юге и западе до +24°.

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