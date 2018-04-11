В Украине завтра практически без осадков, в некоторых областях немного похолодает (видеопрогноз)

16:30, 11 апреля 2018
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На юге и западе до +24°.

Завтра в Украине практически без осадков / фото УНИАН
Завтра в Украине практически без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 12 апреля в Украине практически без осадков, на юге и западе до +24°.

Атмосферный фронт принесет в Украину небольшое похолодание - синоптик

На востоке без осадков, температура до +19°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +24°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +24°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +17°. В центре практически без осадков, температура до +19°.

Согласно народному прогнозу, 12 апреля - День Иоанна Сходника. Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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