Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
Существует вероятность подтопления.
В течение ближайших дней на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Атмосферный фронт принесет в Украину небольшое похолодание - синоптик
В течение 11-13 апреля, в результате продолжения роста уровней воды, на Припяти (с. Речица) возможно затопление хозяйственных сооружений в отдельных населенных пунктах Ратновского района Волынской области.
Также 11-13 апреля продолжится развитие весеннего половодья на равнинных реках страны с суточной интенсивностью повышения:
- на 1-5 см в средних и нижних течениях Сули, Псле, нижних участках Ворсклы, Орели с последующим затоплением заводей (Сумская, Полтавская обл.);
- на 5-25 см, на реках бассейна Десны с последующим затоплением заводей и подтоплением территорий и объектов, расположенных на пойме (частей населенных пунктов, приусадебных участков, перелив воды через автодороги местного значения), нарушение транспортного сообщения в Черниговском, Новгород-Северском районах;
- на 1-5 см на Верхнем Днепре (в Черниговской обл.) с начальным выходом воды на заводь;
- на украинском участке Дуная возле г. Вилково будет сохраняться содержание уровней воды на опасных отметках (155-165 см) с подтоплением незаселенных участков города.
Напомним, 12 апреля в Украине ожидается небольшое похолодание.
Погода в Украине
-
Винница+22°... +11°
-
Днепр+24°... +8°
-
Донецк+25°... +8°
-
Житомир+21°... +7°
-
Запорожье+25°... +10°
-
Ивано-Франковск+23°... +7°
-
Киев+23°... +6°
-
Кировоград+24°... +10°
-
Луганск+24°... +5°
-
Луцк+21°... +11°
-
Львов+22°... +9°
-
Николаев+24°... +10°
-
Одесса+19°... +8°
-
Полтава+23°... +6°
-
Ровно+22°... +9°
-
Симферополь+26°... +9°
-
Сумы+20°... +1°
-
Тернополь+23°... +10°
-
Харьков+25°... +1°
-
Херсон+23°... +9°
-
Хмельницкий+24°... +10°
-
Черкассы+20°... +7°
-
Чернигов+17°... +2°
-
Черновцы+24°... +9°