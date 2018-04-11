Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках

15:14, 11 апреля 2018
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Существует вероятность подтопления.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН
На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

В течение ближайших дней на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

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В течение 11-13 апреля, в результате продолжения роста уровней воды, на Припяти (с. Речица) возможно затопление хозяйственных сооружений в отдельных населенных пунктах Ратновского района Волынской области.

Также 11-13 апреля продолжится развитие весеннего половодья на равнинных реках страны с суточной интенсивностью повышения:

- на 1-5 см в средних и нижних течениях Сули, Псле, нижних участках Ворсклы, Орели с последующим затоплением заводей (Сумская, Полтавская обл.);

- на 5-25 см, на реках бассейна Десны с последующим затоплением заводей и подтоплением территорий и объектов, расположенных на пойме (частей населенных пунктов, приусадебных участков, перелив воды через автодороги местного значения), нарушение транспортного сообщения в Черниговском, Новгород-Северском районах;

- на 1-5 см на Верхнем Днепре (в Черниговской обл.) с начальным выходом воды на заводь;

- на украинском участке Дуная возле г. Вилково будет сохраняться содержание уровней воды на опасных отметках (155-165 см) с подтоплением незаселенных участков города.

Напомним, 12 апреля в Украине ожидается небольшое похолодание.

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