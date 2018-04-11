Атмосферный фронт принесет в Украину небольшое похолодание - синоптик

14:09, 11 апреля 2018
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Сильных осадков в Украине не будет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Завтра, 12 апреля, в Украине ожидается небольшое похолодание.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге до +25°

"Фронт завтра придет в Украину. Однако лишь увеличит облачность, немного покапает, но существенных осадков от него вряд ли увидим", - пишет она.

Согласно прогнозу Диденко, завтра на севере Украины, северо-западе и северо-востоке днем будет +12...+18 градусов. На западе, юге, в большинстве центральных областей ожидается +15...+24 градуса. На побережьях морей прохладнее - до +12...+17 градусов.

Напомним, в течение 11-13 апреля во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.

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