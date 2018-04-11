Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Пожарная опасность будет сохраняться в течение 11-13 апреля.

В Украине сохраняется пожарная опасность / УНИАН

В течение 11-13 апреля во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 11-13 апреля в западных, Житомирской, 13 апреля и в большинстве районов Винницкой области ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности; на остальной территории Украины будет преобладать высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

11 апреля в северных и центральных районах Киевской области, 12-13 апреля по области ожидается высокий (4 класса), в районе Чернобыля чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. В течение 11-13 апреля в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, в течение 11 апреля в горах Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.