Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Пожарная опасность будет сохраняться в течение 11-13 апреля.
В течение 11-13 апреля во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге до +25°
Так, 11-13 апреля в западных, Житомирской, 13 апреля и в большинстве районов Винницкой области ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности; на остальной территории Украины будет преобладать высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.
11 апреля в северных и центральных районах Киевской области, 12-13 апреля по области ожидается высокий (4 класса), в районе Чернобыля чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. В течение 11-13 апреля в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.
Напомним, в течение 11 апреля в горах Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.
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