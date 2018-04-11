В центральной Италии произошло землетрясение

11:40, 11 апреля 2018
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Никто не пострадал.

В Италии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Италии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7.

В результате землетрясения в Иране пострадали более 20 человек

Об этом сообщили в Национальном институте геологии и вулканологии, передает Euronews

Эпицентр подземных толчков находился к северу от населенного пункта Мучча (в области Марке) и залегал на глубине девяти километров. 

Информации о пострадавших не поступало, но в результате землетрясения в городе обвалилась колокольня.

Напомним, четыре человека получили травмы в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в японской префектуре Симане.

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