В центральной Италии произошло землетрясение
Никто не пострадал.
В центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7.
В результате землетрясения в Иране пострадали более 20 человек
Об этом сообщили в Национальном институте геологии и вулканологии, передает Euronews.
Эпицентр подземных толчков находился к северу от населенного пункта Мучча (в области Марке) и залегал на глубине девяти километров.
Информации о пострадавших не поступало, но в результате землетрясения в городе обвалилась колокольня.
Напомним, четыре человека получили травмы в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в японской префектуре Симане.
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