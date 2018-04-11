В Японии шесть человек пропали без вести после схода оползня

Оползень завалил три дома.

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В результате схода оползня в японской префектуре Оита шесть человек пропали без вести.

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Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

В городе Накацу, три дома в уезде Ябакей были завалены оползнем после того, как около 03:50 по местному времени обрушился склон горы.

Местные спасатели запросили тяжелую технику для раскопки на месте аварии. Отмечается, что силы гражданской самообороны также окажут помощь в поисково-спасательной миссии.

Напомним, два человека стали жертвами схода оползня на севере Италии. На границе со Швейцарией часть скалы обрушилась на автотрассу 337 в районе долины Вигеццо.