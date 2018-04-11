В Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

В течение 11 апреля в горах Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"11 апреля, в связи с ожидаемыми осадками, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Синоптики также сообщают, что в течение 3-6 апреля в Карпатах сошло 12 снежных лавин. Ущерб не нанесен.

Напомним, в среду, 11 апреля, в Украине практически без осадков, на юге до +25°.