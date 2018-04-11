В Киеве сегодня без осадков, температура до +22°

08:30, 11 апреля 2018
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Ветер переменный, до 5,5 м/с.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 апреля в Киеве без осадков, температура до +22°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +16°. Ветер переменный, до 5,5 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:15, а зайдет в 19:43.

Как сообщал УНИАН, в среду, 11 апреля, в Украине практически без осадков, на юге до +25°.

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