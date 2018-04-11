Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге до +25°

Дожди ожидаются в западных областях.

Сегодня местами пройдут дожди / live4fun.ru

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 апреля, в Украине практически без осадков, на юге до +25°.

На востоке без осадков, температура до +23°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +25°.

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На западе Украины пройдут дожди. Температура до +23°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +22°. В центре без осадков, температура до +23°.

Согласно народному прогнозу, 11 апреля - Марка мученика. На праздник Марка дождь идет — то и на камне овес сойдет.

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