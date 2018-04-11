Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге до +25°
Дожди ожидаются в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 апреля, в Украине практически без осадков, на юге до +25°.
На востоке без осадков, температура до +23°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +25°.
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На западе Украины пройдут дожди. Температура до +23°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +22°. В центре без осадков, температура до +23°.
Согласно народному прогнозу, 11 апреля - Марка мученика. На праздник Марка дождь идет — то и на камне овес сойдет.
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Погода в Украине
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Винница+22°... +10°
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Днепр+24°... +10°
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Донецк+25°... +11°
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Житомир+22°... +7°
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Запорожье+24°... +11°
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Ивано-Франковск+22°... +7°
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Киев+22°... +5°
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Кировоград+23°... +11°
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Луганск+25°... +8°
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Луцк+21°... +9°
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Львов+21°... +9°
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Николаев+22°... +10°
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Одесса+21°... +8°
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Полтава+23°... +6°
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Ровно+22°... +8°
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Симферополь+26°... +9°
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Сумы+21°... +2°
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Тернополь+22°... +9°
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Харьков+23°... +3°
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Херсон+23°... +11°
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Хмельницкий+24°... +10°
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Черкассы+21°... +7°
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Чернигов+15°... +2°
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Черновцы+23°... +9°
Виргиния, США
+ 3 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +3 °
Влажность: 54 %
Давление: 759 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:39
Закат 19:42
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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