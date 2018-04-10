В Киеве завтра без осадков, температура до +22°

17:00, 10 апреля 2018
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Вечером температура в столице до +16°.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 11 апреля в Киеве без осадков, температура до +22°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +16°. Ветер переменный, до 5,5 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:15, а зайдет в 19:43.

Как сообщал УНИАН, в среду, 11 апреля, в Украине практически без осадков, на юге до +25°.

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