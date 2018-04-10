В Украине завтра сохранится теплая погода, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)
На юге температура до +25°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 апреля, в Украине практически без осадков, на юге до +25°.
Украинцев предупреждают о пожарной опасности
На востоке без осадков, температура до +23°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +25°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +23°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +22°. В центре без осадков, температура до +23°.
Согласно народному прогнозу, 11 апреля - Марка мученика. На праздник Марка дождь идет — то и на камне овес сойдет.
Прогноз погоды в Украине на среду, 11 апреля
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+23°... +7°
-
Днепр+20°... +8°
-
Донецк+20°... +7°
-
Житомир+23°... +8°
-
Запорожье+22°... +7°
-
Ивано-Франковск+24°... +7°
-
Киев+22°... +8°
-
Кировоград+23°... +7°
-
Луганск+20°... +5°
-
Луцк+25°... +9°
-
Львов+24°... +8°
-
Николаев+20°... +5°
-
Одесса+12°... +4°
-
Полтава+20°... +8°
-
Ровно+25°... +9°
-
Симферополь+25°... +8°
-
Сумы+18°... +6°
-
Тернополь+23°... +7°
-
Харьков+22°... +7°
-
Херсон+23°... +6°
-
Хмельницкий+23°... +5°
-
Черкассы+19°... +6°
-
Чернигов+21°... +6°
-
Черновцы+23°... +10°
Виргиния, США
+ 3 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +3 °
Влажность: 54 %
Давление: 758 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:40
Закат 19:41
Видимость: 13 км
Фаза луны:
Лента новостей