Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 10 апреля, в Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 54 км от населенного пункта Овалье. Очаг землетрясения залегал на глубине 76,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, четыре человека получили травмы в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в японской префектуре Симане.