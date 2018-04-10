В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2

15:03, 10 апреля 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 10 апреля, в Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2.

В результате землетрясения в Иране пострадали более 20 человек

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 54 км от населенного пункта Овалье. Очаг землетрясения залегал на глубине 76,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. 

Напомним, четыре человека получили травмы в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в японской префектуре Симане.

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