Украинцев предупреждают о пожарной опасности
В течение 11-13 апреля в Киеве ожидается высокий уровень пожарной опасности.
В ближайшие дни в нескольких областях Украины ожидается пожарная опасность.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
На Закарпатье сохраняется лавинная опасность
Так, 11-13 апреля в западных, Житомирской, 13 апреля и в большинстве районов Винницкой области ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности; на остальной территории Украины будет преобладать высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.
Также 11 апреля в северных и центральных районах Киевской области, 12-13 апреля по области ожидается высокий (4 класса), в районе Чернобыля чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. В течение 11-13 апреля в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.
Напомним, на реках Украины продолжается развитие весеннего половодья, ожидается повышение уровня воды.
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