Украинцев предупреждают о пожарной опасности

14:08, 10 апреля 2018
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В течение 11-13 апреля в Киеве ожидается высокий уровень пожарной опасности.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В ближайшие дни в нескольких областях Украины ожидается пожарная опасность.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

На Закарпатье сохраняется лавинная опасность

Так, 11-13 апреля в западных, Житомирской, 13 апреля и в большинстве районов Винницкой области ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности; на остальной территории Украины будет преобладать высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

Также 11 апреля в северных и центральных районах Киевской области, 12-13 апреля по области ожидается высокий (4 класса), в районе Чернобыля чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. В течение 11-13 апреля в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, на реках Украины продолжается развитие весеннего половодья, ожидается повышение уровня воды.

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