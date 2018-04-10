Синоптики предупреждают о повышении уровня воды на водоемах Украины
В Вилково (Одесская область) ожидается подтопление пониженных незаселенных территорий.
На реках Украины продолжается развитие весеннего половодья, ожидается повышение уровня воды.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Народный синоптик рассказал, какая погода ожидает украинцев в апреле
В течение дня подъем уровней воды составит:
- на реках бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла, Ворсклы - 0,1-0,5 м с выходом воды на пойму, ее последующим затоплением (Сумская, Полтавская обл.), достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных построек (в Ратневском, Старовижевском, Любешовском, Маневичском районах Волынской обл.);
- на реках бассейна Десны, Северского Донца - 0,4-1,2 м с выходом воды на пойму Десны (в районе Новгород-Северского) и малых рек в Черниговской, Сумской областях и последующим ее затоплением на р. Убидь, p. Снов: дальнейшим переливом воды через дороги местного значения, окружением водой пониженных населенных пунктов в Черниговском районе (Черниговской обл.), достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных построек и населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области;
- на Верхнем Днепре в Черниговской области - 0,2-0,4 м с начальным выходом воды на пойму без негативных последствий.
Также под воздействием ветра в условиях прохождения волны весеннего половодья на украинском участке Дуная в г. Вилково (Одесская область) ожидается содержание опасных уровней воды 165-175 см, подтопление пониженных незаселенных территорий.
Напомним, 10 апреля в Закарпатской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.
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