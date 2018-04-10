Синоптики предупреждают о повышении уровня воды на водоемах Украины

В Вилково (Одесская область) ожидается подтопление пониженных незаселенных территорий.

На реках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

На реках Украины продолжается развитие весеннего половодья, ожидается повышение уровня воды.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

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В течение дня подъем уровней воды составит:

- на реках бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла, Ворсклы - 0,1-0,5 м с выходом воды на пойму, ее последующим затоплением (Сумская, Полтавская обл.), достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных построек (в Ратневском, Старовижевском, Любешовском, Маневичском районах Волынской обл.);

- на реках бассейна Десны, Северского Донца - 0,4-1,2 м с выходом воды на пойму Десны (в районе Новгород-Северского) и малых рек в Черниговской, Сумской областях и последующим ее затоплением на р. Убидь, p. Снов: дальнейшим переливом воды через дороги местного значения, окружением водой пониженных населенных пунктов в Черниговском районе (Черниговской обл.), достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных построек и населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области;

- на Верхнем Днепре в Черниговской области - 0,2-0,4 м с начальным выходом воды на пойму без негативных последствий.

Также под воздействием ветра в условиях прохождения волны весеннего половодья на украинском участке Дуная в г. Вилково (Одесская область) ожидается содержание опасных уровней воды 165-175 см, подтопление пониженных незаселенных территорий.

Напомним, 10 апреля в Закарпатской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.