В Японии произошло мощное землетрясение, четыре человека пострадали
На ближайшей неделе возможно еще одно землетрясение.
Четыре человека получили травмы в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло в японской префектуре Симане.
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Землетрясение произошло в 01:32 по местному времени, подземные толчки не вызвали цунами, передает Синьхуа со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.
Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 35,2 градуса северной широты и 132,6 градуса восточной долготы. Гипоцентр был расположен на глубине 12 км. Подземные толчки ощущались также в префектурах Тоттори, Окаяма, Хиросима и Эхимэ в центральной и западной части страны.
В результате землетрясения пострадали не менее четырех человек в префектуре Симане, повреждены здания и дороги, прекращено электро- и водоснабжение в некоторых кварталах.
Японское метеорологическое агентство предупредило о возможном землетрясении на ближайшей неделе и призвало население предпринять превентивные меры.
Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 2 апреля в провинции Керманшах на западе Ирана, пострадали 23 человека.
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