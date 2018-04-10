Народный синоптик рассказал, какая погода ожидает украинцев в апреле
Горбань прогнозирует, что до 24 градусов потеплеет только в конце месяца.
Апрель-2018 будет холодным по сравнению с прошлыми годами.
Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает Gazeta.ua.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +20°
"Но днем температура будет доходить до 18 градусов тепла. Это радует. Дождей станет меньше. Они будут кратковременными. В конце месяца потеплеет до 24 градусов", - рассказал Горбань.
По его словам, земля еще не прогрелась, как и воздух.
"Паводки, которые мы наблюдаем в ряде регионов, покрыли грунт. А под водой - лед. Черниговщина и север Луганщины еще со снегом. В народе говорят так: самая удачная посадка картофеля, когда крапива растет на четверть. А лук стоит сажать до цветения вишни", - советует синоптик.
Горбань отметил, что могут быть заморозки на 5 день после Пасхи и 17 апреля.
Напомним, 10 апреля в Украине без осадков, на юге до +24°.
Погода в Украине
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Винница+21°... +8°
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Днепр+20°... +8°
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Донецк+19°... +7°
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Житомир+23°... +9°
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Запорожье+19°... +7°
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Ивано-Франковск+24°... +7°
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Киев+21°... +9°
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Кировоград+22°... +6°
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Луганск+20°... +4°
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Луцк+24°... +10°
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Львов+23°... +9°
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Николаев+21°... +6°
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Одесса+19°... +5°
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Полтава+19°... +8°
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Ровно+24°... +8°
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Симферополь+24°... +10°
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Сумы+18°... +6°
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Тернополь+23°... +7°
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Харьков+18°... +5°
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Херсон+22°... +6°
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Хмельницкий+22°... +6°
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Черкассы+16°... +6°
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Чернигов+20°... +7°
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Черновцы+22°... +8°