Народный синоптик рассказал, какая погода ожидает украинцев в апреле

10:36, 10 апреля 2018
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Горбань прогнозирует, что до 24 градусов потеплеет только в конце месяца.

Народный синоптик прогнозирует холодный апрель / фото УНИАН
Народный синоптик прогнозирует холодный апрель / фото УНИАН

Апрель-2018 будет холодным по сравнению с прошлыми годами.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, передает Gazeta.ua.

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"Но днем ​​температура будет доходить до 18 градусов тепла. Это радует. Дождей станет меньше. Они будут кратковременными. В конце месяца потеплеет до 24 градусов", - рассказал Горбань.

По его словам, земля еще не прогрелась, как и воздух.

"Паводки, которые мы наблюдаем в ряде регионов, покрыли грунт. А под водой - лед. Черниговщина и север Луганщины еще со снегом. В народе говорят так: самая удачная посадка картофеля, когда крапива растет на четверть. А лук стоит сажать до цветения вишни", - советует синоптик.

Горбань отметил, что могут быть заморозки на 5 день после Пасхи и 17 апреля. 

Напомним, 10 апреля в Украине без осадков, на юге до +24°.

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