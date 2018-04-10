На Закарпатье сохраняется лавинная опасность

09:47, 10 апреля 2018
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В горах Львовской и Черновицкой областей снеголавинный сезон объявляется закрытым.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Сегодня, 10 апреля, в Закарпатской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +20°

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"10 апреля на высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

В то же время в горах Львовской и Черновицкой областей уже сошел снег, поэтому снеголавинный сезон здесь объявляется закрытым.

Напомним,10 апреля в Украине без осадков, на юге до +24°.

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