На Закарпатье сохраняется лавинная опасность

В горах Львовской и Черновицкой областей снеголавинный сезон объявляется закрытым.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Сегодня, 10 апреля, в Закарпатской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"10 апреля на высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

В то же время в горах Львовской и Черновицкой областей уже сошел снег, поэтому снеголавинный сезон здесь объявляется закрытым.

Напомним,10 апреля в Украине без осадков, на юге до +24°.