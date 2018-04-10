На Закарпатье сохраняется лавинная опасность
В горах Львовской и Черновицкой областей снеголавинный сезон объявляется закрытым.
Сегодня, 10 апреля, в Закарпатской области ожидается лавинная опасность 3 уровня.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +20°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"10 апреля на высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
В то же время в горах Львовской и Черновицкой областей уже сошел снег, поэтому снеголавинный сезон здесь объявляется закрытым.
Напомним,10 апреля в Украине без осадков, на юге до +24°.
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