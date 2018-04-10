В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +20°

Вечером - до +14°.

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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 10 апреля, в Киеве без осадков, температура до +20°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +14°. Ветер южный и юго-западный, до 3,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:17, а зайдет в 19:42.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля в Украине без осадков, на юге до +24°.

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