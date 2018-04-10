Сегодня в Украине без осадков, на западе температура до +24° (карта)

Прохладнее всего будет на востоке - до +19°.

В Украине сегодня будет тепло / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 10 апреля в Украине без осадков, на юге до +24°.

Читайте также Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

На востоке без осадков, температура до +19°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +24°.

На западе Украины без осадков. Температура до +23°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +20°. В центре также местами ожидаются осадки, температура до +21°.

Прогноз на 10 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 10 апреля - день Илариона-выверни оглобли. С этого дня в старину прекращался санный путь. Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.