Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +20°
Вечером - до +14°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 10 апреля, в Киеве без осадков, температура до +20°.
На Закарпатье сохраняется лавинная опасность
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +14°. Ветер южный и юго-западный, до 3,2 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:17, а зайдет в 19:42.
Как сообщал УНИАН, 10 апреля в Украине без осадков, на юге до +24°.
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Погода в Украине
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Винница+20°... +7°
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Днепр+21°... +6°
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Донецк+20°... +5°
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Житомир+21°... +8°
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Запорожье+24°... +6°
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Ивано-Франковск+23°... +4°
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Киев+21°... +7°
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Кировоград+21°... +5°
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Луганск+19°... +4°
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Луцк+22°... +9°
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Львов+22°... +8°
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Николаев+22°... +6°
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Одесса+19°... +4°
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Полтава+19°... +6°
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Ровно+22°... +8°
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Симферополь+24°... +7°
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Сумы+18°... +4°
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Тернополь+20°... +7°
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Харьков+20°... +4°
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Херсон+22°... +6°
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Хмельницкий+19°... +8°
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Черкассы+18°... +5°
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Чернигов+20°... +6°
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Черновцы+21°... +7°
Виргиния, США
+ 4 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +1 °
Влажность: 66 %
Давление: 755 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков: 85 %
Восход: 06:42
Закат 19:40
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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