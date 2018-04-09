Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +20°

17:00, 9 апреля 2018
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Вечером - до +14°.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 10 апреля, в Киеве без осадков, температура до +20°.

На Закарпатье сохраняется лавинная опасность

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +14°. Ветер южный и юго-западный, до 3,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:17, а зайдет в 19:42.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля в Украине без осадков, на юге до +24°.

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