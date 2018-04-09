Завтра в Украине будет тепло и солнечно
На юге до +24°.
Согласно данным Погода УНИАН, 10 апреля в Украине без осадков, на юге до +24°.
На Закарпатье сохраняется лавинная опасность
На востоке без осадков, температура до +19°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +24°.
На западе Украины без осадков. Температура до +23°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +20°. В центре также местами ожидаются осадки, температура до +21°.
Согласно народному прогнозу, 10 апреля - день Илариона-выверни оглобли. С этого дня в старину прекращался санный путь. Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.
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Погода в Украине
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Винница+20°... +7°
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Днепр+21°... +6°
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Донецк+20°... +5°
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Житомир+21°... +8°
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Запорожье+24°... +6°
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Ивано-Франковск+23°... +4°
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Киев+21°... +7°
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Кировоград+21°... +5°
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Луганск+19°... +4°
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Луцк+22°... +9°
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Львов+22°... +8°
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Николаев+22°... +6°
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Одесса+19°... +4°
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Полтава+19°... +6°
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Ровно+22°... +8°
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Симферополь+24°... +7°
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Сумы+18°... +4°
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Тернополь+20°... +7°
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Харьков+20°... +4°
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Херсон+22°... +6°
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Хмельницкий+19°... +8°
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Черкассы+18°... +5°
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Чернигов+20°... +6°
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Черновцы+21°... +7°
Виргиния, США
+ 4 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +1 °
Влажность: 66 %
Давление: 755 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков: 85 %
Восход: 06:42
Закат 19:40
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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