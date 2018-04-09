Завтра в Украине будет тепло и солнечно

16:30, 9 апреля 2018
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На юге до +24°.

Завтра в Украине без осадков / фото УНИАН
Завтра в Украине без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 10 апреля в Украине без осадков, на юге до +24°.

На Закарпатье сохраняется лавинная опасность

На востоке без осадков, температура до +19°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +24°.

На западе Украины без осадков. Температура до +23°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +20°. В центре также местами ожидаются осадки, температура до +21°.

Согласно народному прогнозу, 10 апреля - день Илариона-выверни оглобли. С этого дня в старину прекращался санный путь. Если в этот день птицы вьют гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

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