На Закарпатье сохраняется лавинная опасность

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / Фото УНИАН

Сегодня, 9 апреля, в горах Закарпатской области будет сохраняться лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"9 апреля на высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

В то же время в горах Львовской и Черновицкой областей, в связи со сходом снежного покрова, снеголавинный сезон объявляется закрытым.

Напомним, в понедельник, 9 апреля, в трех областях Украины объявили штормовое предупреждение, ожидается сильный ветер.