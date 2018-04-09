На Закарпатье сохраняется лавинная опасность
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
Сегодня, 9 апреля, в горах Закарпатской области будет сохраняться лавинная опасность 3 уровня.
В Украине сегодня без осадков, местами потеплеет до +22°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"9 апреля на высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
В то же время в горах Львовской и Черновицкой областей, в связи со сходом снежного покрова, снеголавинный сезон объявляется закрытым.
Напомним, в понедельник, 9 апреля, в трех областях Украины объявили штормовое предупреждение, ожидается сильный ветер.
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