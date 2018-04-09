Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины
В ближайшие дни на равнинных реках Украины продолжится развитие весеннего половодья.
В течение 9-10 апреля на реках Украины ожидается повышение уровней воды.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
В Украине сегодня без осадков, местами потеплеет до +22°
Так, в течение 9-10 апреля дальнейший подъем уровней воды составит:
- на реках бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла, Ворсклы 0,1-0,5 м с выходом воды на заводь, ее последующим затоплением (Сумская, Полтавская обл.), достижением и превышением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений (в Ратновском, Старовыжевском, Маневицком, Любешовском р-нах Волынской обл.);
- на реках бассейна Десны, Северского Донца на 0,4-1,2 м с выходом воды на пойму Десны (в районе г. Новгород-Северский) и малых рек в Черниговской, Сумской областях и последующим ее затоплением на р. Убедь, р. Снов: дальнейший перелив воды через дороги местного значения, окружение водой пониженных населенных пунктов в Черниговском районе (Черниговской обл.); достижением и превышением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений и населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области;
- на Верхнем Днепре (в Черниговской обл.) на 0,2-0,4 м с начальным выходом воды на заводь.
Напомним, в понедельник, 9 апреля, в трех областях Украины объявили штормовое предупреждение, ожидается сильный ветер.
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