В трех областях Украины объявили штормовое предупреждение
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
В понедельник, 9 апреля, в трех областях Украины объявили штормовое предупреждение, ожидается сильный ветер.
В Киеве сегодня без осадков, температура до +18°
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.
Напомним, 9 апреля в Украине без осадков, на западе до +22°.
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