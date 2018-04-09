В трех областях Украины объявили штормовое предупреждение

09:27, 9 апреля 2018
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В понедельник, 9 апреля, в трех областях Украины объявили штормовое предупреждение, ожидается сильный ветер.

В Киеве сегодня без осадков, температура до +18°

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, 9 апреля в Украине без осадков, на западе до +22°.

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