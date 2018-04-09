В Киеве сегодня без осадков, температура до +18°

Ветер в столице южный и юго-западный, до 4,9 м/с.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 9 апреля, в Киеве без осадков, температура до +18°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +12°. Ветер южный и юго-западный, до 4,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:24, а зайдет в 19:37.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля в Украине без осадков, на западе до +22°.

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