В Киеве сегодня без осадков, температура до +18°
Ветер в столице южный и юго-западный, до 4,9 м/с.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 9 апреля, в Киеве без осадков, температура до +18°.
Во Львовской области зацвели крокусы (фоторепортаж)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +18°, вечером - до +12°. Ветер южный и юго-западный, до 4,9 м/с.
Солнце в столице взошло в 06:24, а зайдет в 19:37.
Как сообщал УНИАН, 9 апреля в Украине без осадков, на западе до +22°.
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Погода в Украине
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Винница+19°... +7°
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Днепр+21°... +6°
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Донецк+19°... +6°
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Житомир+20°... +8°
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Запорожье+22°... +6°
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Ивано-Франковск+23°... +4°
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Киев+20°... +8°
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Кировоград+21°... +4°
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Луганск+19°... +4°
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Луцк+22°... +9°
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Львов+22°... +7°
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Николаев+22°... +6°
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Одесса+20°... +5°
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Полтава+18°... +6°
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Ровно+21°... +7°
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Симферополь+24°... +7°
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Сумы+18°... +5°
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Тернополь+20°... +6°
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Харьков+18°... +4°
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Херсон+21°... +6°
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Хмельницкий+20°... +9°
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Черкассы+15°... +4°
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Чернигов+19°... +7°
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Черновцы+21°... +6°
Виргиния, США
+ 2 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +2 °
Влажность: 64 %
Давление: 757 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков: 75 %
Восход: 06:42
Закат 19:40
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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