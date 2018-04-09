В Украине сегодня без осадков, местами потеплеет до +22°
Теплее всего будет на западе страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 9 апреля в Украине без осадков, на западе до +22°.
Во Львовской области зацвели крокусы (фоторепортаж)
На востоке без осадков, температура до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +21°.
На западе Украины без осадков. Температура до +22°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +18°. В центре без осадков, температура до +19°.
Согласно народному прогнозу, 9 апреля - день Матрены. До этого дня почти весь снег уже сходил, прилетали птицы.
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Погода в Украине
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Винница+19°... +7°
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Днепр+21°... +6°
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Донецк+19°... +6°
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Житомир+20°... +8°
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Запорожье+22°... +6°
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Ивано-Франковск+23°... +4°
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Киев+20°... +8°
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Кировоград+21°... +4°
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Луганск+19°... +4°
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Луцк+22°... +9°
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Львов+22°... +7°
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Николаев+22°... +6°
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Одесса+20°... +5°
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Полтава+18°... +6°
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Ровно+21°... +7°
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Симферополь+24°... +7°
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Сумы+18°... +5°
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Тернополь+20°... +6°
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Харьков+18°... +4°
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Херсон+21°... +6°
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Хмельницкий+20°... +9°
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Черкассы+15°... +4°
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Чернигов+19°... +7°
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Черновцы+21°... +6°
Виргиния, США
+ 2 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +2 °
Влажность: 64 %
Давление: 757 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков: 75 %
Восход: 06:42
Закат 19:40
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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