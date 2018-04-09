В Украине сегодня без осадков, местами потеплеет до +22°

08:08, 9 апреля 2018
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Теплее всего будет на западе страны.

В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 9 апреля в Украине без осадков, на западе до +22°.

Во Львовской области зацвели крокусы (фоторепортаж)

На востоке без осадков, температура до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +21°.

На западе Украины без осадков. Температура до +22°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +18°. В центре без осадков, температура до +19°.

Согласно народному прогнозу, 9 апреля - день Матрены. До этого дня почти весь снег уже сходил, прилетали птицы.

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