Синоптики рассказали, какую погоду ждать украинцам на поминальные дни
В целом, эта неделя в Украине будет солнечной, в поминальные дни зонтики не понадобятся.
дин день в зимних сапогах и шубе, другой – в футболке и очках. Так колотило украинцев целую неделю. Столбик термометра прыгал то вверх, то вниз - от нуля до плюс 20.
Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тыждень.
Хотя март должен постепенно по градусу подготовить к теплу. Зато удивил лютыми морозами до минус 20. Плюс насыпал двойную норму осадков. Есть ощущение, что месяцы в календаре посунулись, а весну вообще кто-то украл. Сначала очень лютый март и сразу теплющий апрель. Результаты кое-кто увидел в своих домах. Наводнения разлились на Харьковщине, Сумщине, Полтавщине. Но как сообщили в Укргидрометцентре, это растеклись по угодьям маленькие речки и пруды. Дальше бояться жителям этих областей не стоит.
Прогноз погоды на 9 апреля: весна вступила в свои права
А вот большие реки, как Северский Донец, Припять, Десна, Днепр, Дунай - сейчас набирают по 20 сантиметров воды ежедневно. Поэтому начинать вычерпывать воду ближайшие дни можно Луганщине, Черниговщине, части Сумщины и Волыни. А вот в городе Вилково Одесской области река Дунай уже набралась талой воды и еще будет поглощать ее дальше.
Кому повезло, то это карпатцам. Следующая неделя там будет теплой с незначительными осадками. И именно это спасает регион от наводнения.
В общем, в Украине будет солнечно. 5-10 градусов тепла ночью, днем 15-22 градуса тепла. Поэтому в поминальные дни зонтики не понадобятся.
И если верить народным приметам, в Украине будет теплое лето. Потому как на Пасху небо хмурое - лето будет холодным. Но в это воскресенье было чистое и солнечное небо.
Погода в Украине
-
Винница+19°... +7°
-
Днепр+21°... +6°
-
Донецк+19°... +6°
-
Житомир+20°... +8°
-
Запорожье+22°... +6°
-
Ивано-Франковск+23°... +4°
-
Киев+20°... +8°
-
Кировоград+21°... +4°
-
Луганск+19°... +4°
-
Луцк+22°... +9°
-
Львов+22°... +7°
-
Николаев+22°... +6°
-
Одесса+20°... +5°
-
Полтава+18°... +6°
-
Ровно+21°... +7°
-
Симферополь+24°... +7°
-
Сумы+18°... +5°
-
Тернополь+20°... +6°
-
Харьков+18°... +4°
-
Херсон+21°... +6°
-
Хмельницкий+20°... +9°
-
Черкассы+15°... +4°
-
Чернигов+19°... +7°
-
Черновцы+21°... +6°