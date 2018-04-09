Синоптики рассказали, какую погоду ждать украинцам на поминальные дни

04:28, 9 апреля 2018
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В целом, эта неделя в Украине будет солнечной, в поминальные дни зонтики не понадобятся.

Неделя в Украине будет солнечный / Фото УНИАН
Неделя в Украине будет солнечный / Фото УНИАН

дин день в зимних сапогах и шубе, другой – в футболке и очках. Так колотило украинцев целую неделю. Столбик термометра прыгал то вверх, то вниз - от нуля до плюс 20.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тыждень.

Хотя март должен постепенно по градусу подготовить к теплу. Зато удивил лютыми морозами до минус 20. Плюс насыпал двойную норму осадков. Есть ощущение, что месяцы в календаре посунулись, а весну вообще кто-то украл. Сначала очень лютый март и сразу теплющий апрель. Результаты кое-кто увидел в своих домах. Наводнения разлились на Харьковщине, Сумщине, Полтавщине. Но как сообщили в Укргидрометцентре, это растеклись по угодьям маленькие речки и пруды. Дальше бояться жителям этих областей не стоит.

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А вот большие реки, как Северский Донец, Припять, Десна, Днепр, Дунай - сейчас набирают по 20 сантиметров воды ежедневно. Поэтому начинать вычерпывать воду ближайшие дни можно Луганщине, Черниговщине, части Сумщины и Волыни. А вот в городе Вилково Одесской области река Дунай уже набралась талой воды и еще будет поглощать ее дальше.

Кому повезло, то это карпатцам. Следующая неделя там будет теплой с незначительными осадками. И именно это спасает регион от наводнения.

В общем, в Украине будет солнечно. 5-10 градусов тепла ночью, днем 15-22 градуса тепла. Поэтому в поминальные дни зонтики не понадобятся.

И если верить народным приметам, в Украине будет теплое лето. Потому как на Пасху небо хмурое - лето будет холодным. Но в это воскресенье было чистое и солнечное небо.

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