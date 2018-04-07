В Украине Пасха будет солнечной и теплой
По прогнозу синоптика антициклон Лео, который придет в Украину, "заблокирует любые дождевые атаки, ослабит напряжение между украинским обществом и атмосферой, на которую в последнее время было много нареканий".
Погода в Украине в воскресенье, 8 апреля, будет безоблачной и по-настоящему весенней. Больше всего пасхальное тепло порадует жителей западной Украины, где температура воздуха составит до +21 градуса.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее словам, мудрый антициклон Лео, который придет в Украину, "заблокирует любые дождевые атаки, ослабит напряжение между украинским обществом и атмосферой, на которую в последнее время было много нареканий".
"И ночью 8 апреля, и днем 8 апреля будет сухо и ясно. В Пасхальную ночь похолодает на севере до 0 + 4 градусов. Днем на Пасху в Украине +14 + 19 градусов", – отметила синоптик.
Погода на пасхальные выходные: в Украине будет тепло и без осадков (карта)
В Киеве Пасхальная ночь будет холодной, 0 + 2 градуса. Днем 8 апреля, в столице ожидаются солнечные +15 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 7 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +21…+23
Львов – +19…+21
Ивано-Франковск – +18…+20
Тернополь – +18…+20
Черновцы – +18…+20
Хмельницкий – +17…+19
Луцк – +19…+21
Ровно – +18…+20
Житомир – +16…+18
Винница – +17…+19
Одесса – +14…+16
Николаев– +18…+20
Херсон – +17…+19
Симферополь – +16…+18
Кропивницкий – +15…+17
Черкассы – +15…+17
Чернигов – +15…+17
Сумы – +14…+16
Полтава – +14…+16
Днепр – +14…+16
Запорожье – +17…+19
Донецк – +16…+18
Луганск – +14…+16
Харьков – +14…+16
Киев – +14…+16
Погода в Украине
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Винница+14°... +2°
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Днепр+20°... +4°
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Донецк+19°... +5°
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Житомир+13°... +2°
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Запорожье+21°... +5°
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Ивано-Франковск+16°... +5°
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Киев+12°... +2°
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Кировоград+16°... +2°
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Луганск+19°... +3°
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Луцк+14°... +4°
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Львов+15°... +5°
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Николаев+23°... +7°
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Одесса+20°... +7°
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Полтава+15°... +3°
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Ровно+13°... +2°
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Симферополь+19°... +8°
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Сумы+12°... 0°
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Тернополь+14°... +4°
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Харьков+16°... +1°
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Херсон+21°... +7°
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Хмельницкий+13°... +2°
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Черкассы+13°... +3°
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Чернигов+12°... +1°
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Черновцы+15°... +6°