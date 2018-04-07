В Украине Пасха будет солнечной и теплой

16:11, 7 апреля 2018
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По прогнозу синоптика антициклон Лео, который придет в Украину, "заблокирует любые дождевые атаки, ослабит напряжение между украинским обществом и атмосферой, на которую в последнее время было много нареканий".

Прогноз погоды на 8 апреля в Украине / фото УНИАН
Прогноз погоды на 8 апреля в Украине / фото УНИАН

Погода в Украине в воскресенье, 8 апреля, будет безоблачной и по-настоящему весенней. Больше всего пасхальное тепло порадует жителей западной Украины, где температура воздуха составит до +21 градуса.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, мудрый антициклон Лео, который придет в Украину, "заблокирует любые дождевые атаки, ослабит напряжение между украинским обществом и атмосферой, на которую в последнее время было много нареканий".

"И ночью 8 апреля, и днем ​​8 апреля будет сухо и ясно. В Пасхальную ночь похолодает на севере до 0 + 4 градусов. Днем на Пасху в Украине +14 + 19 градусов", – отметила синоптик.

Погода на пасхальные выходные: в Украине будет тепло и без осадков (карта)

В Киеве Пасхальная ночь будет холодной, 0 + 2 градуса. Днем 8 апреля, в столице ожидаются солнечные +15 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 7 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +21…+23

Львов – +19…+21

Ивано-Франковск – +18…+20

Тернополь – +18…+20

Черновцы – +18…+20

Хмельницкий – +17…+19

Луцк – +19…+21

Ровно – +18…+20

Житомир – +16…+18

Винница – +17…+19

Одесса – +14…+16

Николаев– +18…+20

Херсон – +17…+19

Симферополь – +16…+18

Кропивницкий – +15…+17

Черкассы – +15…+17

Чернигов – +15…+17

Сумы – +14…+16

Полтава – +14…+16

Днепр – +14…+16

Запорожье – +17…+19

Донецк – +16…+18

Луганск – +14…+16

Харьков – +14…+16

Киев – +14…+16

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