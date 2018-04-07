Сегодня в Украине без осадков, температура до +19°
Ночью местами температура упадет до -1°.
Сегодня, 7 апреля, на территории Украины ожидается теплая малооблачная погода без осадков. Температура местами будет достигать 19° тепла.
По данным Укргидрометцентра, на западе Украины дневная температура воздуха будет колебаться от 12° до 19° тепла. Теплее всего будет на Закарпатье - +17°...+19°. Ночью температура в Луцке и Ровно упадет до -1°, в других западных областях ночная температура будет со знаком "+" - максимально до 7° тепла.
В Львовской области зацвели крокусы (фоторепортаж)
Па юге Украины осадков не прогнозируется. Воздух прогреется максимально до +19° в Николаевской области, в Одесской и Херсонской областях - 15°...17° тепла. Ночью на юге температура будет колебаться от +3° до +7°.
На севере Украины температура воздуха максимально прогреется до +15°. В целом дневная температура будет колебаться от 12° до 15° тепла, ночью от +1° до +6°. Осадков не предполагается.
В центральных регионах дневная температура 13°...16° тепла, без осадков. Ночью температура опустится до 3° тепла.
В восточных регионах ожидается теплая погода, днем столбики термометров поднимутся от 13° до 19° тепла. Ночью 3°...7° тепла. Погода малооблачная, без осадков.
В столице 7 апреля температура днем будет колебаться от +12° до +14°, ночью - 3°...5° тепла. Осадков не предполагается.
Как сообщал УНИАН, на Пасху в Украине сохранится теплая погода, осадков синоптики не обещают. В западных областях ожидается до +21°.
Погода в Украине
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Винница+13°... +2°
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Днепр+19°... +4°
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Донецк+20°... +4°
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Житомир+13°... +2°
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Запорожье+19°... +5°
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Ивано-Франковск+16°... +5°
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Киев+13°... +2°
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Кировоград+14°... +2°
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Луганск+19°... +2°
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Луцк+13°... +3°
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Львов+15°... +4°
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Николаев+20°... +7°
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Одесса+22°... +6°
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Полтава+15°... +3°
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Ровно+12°... +2°
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Симферополь+19°... +8°
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Сумы+11°... -1°
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Тернополь+14°... +3°
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Харьков+14°... +1°
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Херсон+20°... +6°
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Хмельницкий+14°... +3°
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Черкассы+12°... +3°
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Чернигов+12°... +1°
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Черновцы+15°... +4°