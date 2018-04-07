Сегодня в Украине без осадков, температура до +19°

Ночью местами температура упадет до -1°.

Иллюстрация / REUTERS

Сегодня, 7 апреля, на территории Украины ожидается теплая малооблачная погода без осадков. Температура местами будет достигать 19° тепла.

По данным Укргидрометцентра, на западе Украины дневная температура воздуха будет колебаться от 12° до 19° тепла. Теплее всего будет на Закарпатье - +17°...+19°. Ночью температура в Луцке и Ровно упадет до -1°, в других западных областях ночная температура будет со знаком "+" - максимально до 7° тепла.

Читайте также В Львовской области зацвели крокусы (фоторепортаж)

Па юге Украины осадков не прогнозируется. Воздух прогреется максимально до +19° в Николаевской области, в Одесской и Херсонской областях - 15°...17° тепла. Ночью на юге температура будет колебаться от +3° до +7°.

На севере Украины температура воздуха максимально прогреется до +15°. В целом дневная температура будет колебаться от 12° до 15° тепла, ночью от +1° до +6°. Осадков не предполагается.

В центральных регионах дневная температура 13°...16° тепла, без осадков. Ночью температура опустится до 3° тепла.

В восточных регионах ожидается теплая погода, днем столбики термометров поднимутся от 13° до 19° тепла. Ночью 3°...7° тепла. Погода малооблачная, без осадков.

В столице 7 апреля температура днем будет колебаться от +12° до +14°, ночью - 3°...5° тепла. Осадков не предполагается.

Как сообщал УНИАН, на Пасху в Украине сохранится теплая погода, осадков синоптики не обещают. В западных областях ожидается до +21°.